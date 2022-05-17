Evrim yere kapaklanıp bayıldı! Survivor'da yürekler ağza geldi ortalık karıştı: Ben sana temas edersem...
'Survivor All Star 2022'nin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları bu kez ödül oyununda kıran kırana bir mücadele veriyor.
Survivor 2022 All Star'da nefes kesen dakikalar yaşanmaya devam ederken, parkurda yaşanan kavgalarda izleyicileri ekran başına kilitliyor.
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Ünlüler ve gönüllüler takımı yarışmacıları bu akşam yine bir ödül oyununda mücadele edecek.
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Sağanak yağmur altında verilen ödül oyunu mücadelesine, ünlülerden Adem ve gönüllülerden Ogeday arasındaki gerginlik damga vuruyor.
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All Star'ın başından beri yıldızı başrışmayan eski şampiyonlar, bir kez daha karşı karşıya geliyor.
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