Evrim Keklik kimdir yaşı kaç Survivor Evrim Milyoner'a katılmış

Dominik'e gidecek ve Survivor Gönüllüler takımında yarışacak bir isim de 29 yaşındaki Evrim Keklik oldu. Aslen İstanbullu olan Evrim Keklit ayı zamanda Galatasaray Voleybol Takımı'nda da mücadele ediyor. Peki, Survivor 2020 yarışmacısı Evrim Keklik kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler