Evrim Akın'a konuk olan Erman Toroğlu'nun evlilik önerisi tepki çekti: Bu nasıl konuşma

Akın, Erman Toroğlu'na mutlu evliliğinin sırrını sordu. Toroğlu, 'Burada tecrübe önemli. Genç yaşlarda evlilik çok zor, denk gelirsen belki götürürsün ama çok acı çekersin. Bir erkek benim fikrime göre, 35'ten evvel evliliği düşünmemeli. Ondan sonra da alacağı kadının 25'ten yukarı olmaması gerekiyor. En az 10 yaş, en az!