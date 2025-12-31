Evrim Akın'a konuk olan Erman Toroğlu'nun evlilik önerisi tepki çekti: Bu nasıl konuşma
Evrim Akın, Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci'nin ifşaları sonrası Kanal D ekranlarındaki Ev Gezmesi programını bırakmıştı. Evrim Akın şimdilerde YouTube'da 'Pijama Sohbetleri' programına devam ediyor. Akın'ın son konuğu, spor yorumcusu Erman Toroğlu oldu. Toroğlu'nun evlilik üzerine verdiği öneriler tepki çekti.
Bez Bebek dizisinde rol alan Asena Keskinci, aynı dizide oynayan Evrim Akın hakkındaki ifşalarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mobbing iddialarını ortaya atan Keskinci, "Evrim Akın, yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor" demişti.
Hakkındaki iddiaları yalanlayan Evrim Akın ise daha sonra Kanal D ekranlarındaki Ev Gezmesi programını bıraktığını açıklamıştı. Evrim Akın şimdilerde YouTube'da yayınladığı 'Pijama Sohbetleri' programına devam ediyor.
Sözleri tepki çekti
Akın programına eski hakem Erman Toroğlu'nu konuk etti. Erman Toroğlu'nun evlilik önerileri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Akın, Erman Toroğlu'na mutlu evliliğinin sırrını sordu. Toroğlu, 'Burada tecrübe önemli. Genç yaşlarda evlilik çok zor, denk gelirsen belki götürürsün ama çok acı çekersin. Bir erkek benim fikrime göre, 35'ten evvel evliliği düşünmemeli. Ondan sonra da alacağı kadının 25'ten yukarı olmaması gerekiyor. En az 10 yaş, en az!