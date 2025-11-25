Evrim Akın iddiasına Çitos Efe'den açıklama! Asena Keskin haklı mı?
Asena Keskinci, 'Bez Bebek' dizisinde birlikte rol aldığı Evrim Akın'la ilgili sette yaşadıklarını anlatarak magazin gündemini sarsmıştı. O iddialar Çitos Efe'ye de soruldu. İşte yanıtı...
Keskinci, Akın'ın ailesinin ayrılığında etkisi olduğunu öne sürerek, 'Evrim Akın yıllardır babamla aynı evde yaşıyor' iddiasında bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından Evrim Akın hakkında ortaya atılan iddialar, 'Çocuktan Al Haberi' programının fenomen ismi Çitos Efe'ye de soruldu. Çitos Efe'nin yanıtı ise dikkat çekti.
'Bez Bebek' dizisinde canlandırdığı "Yağmur" karakteriyle tanınan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın sosyal medyada paylaştığı bir videonun ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Keskinci, dizinin çekimleri sırasında Akın'ın sette sık sık tartışmalar yaşadığını ve kendisine kötü davrandığını öne sürdü. O dönemde ailesinin boşanma sürecinde olduğunu hatırlatan genç oyuncu, Akın hakkında "Bu kadın benim üvey annem oluyor. Babamla hâlâ birlikteler, aynı evde yaşıyorlar" şeklinde iddialar dile getirdi.
'ÇİTOS EFE'DEN AÇIKLAMA
Bu sözlerin ardından Evrim Akın'ın bazı eski rol arkadaşlarından imalı paylaşımlar gelmesi, sosyal medyada tartışmaları daha da büyüttü. Akın'la ilgili ortaya atılan iddialar, bir dönem 'Çocuktan Al Haberi' programında yer alan fenomen isim "Çitos Efe"ye de soruldu.