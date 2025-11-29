Evrim Akın, hakkındaki iddialara yanıt verdi, ağlama krizine girdi! 7 yıl önceki mesajları gösterdi
Evrim Akın, 'Bez Bebek' dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci'nin iddialarının ardından net açıklamada bulunmamıştı ve bunun üzerine bir basın toplantısı düzenlendi. Konuştuğu sırada gözyaşlarını tutamayan ünlü oyuncu; "Algı operasyonu sinirimizi bozdu" ifadelerini kullandı. Akın'ın bu açıklamaları sonrası eski rol arkadaşı Zeynep Gülmez kendini tutamadı. Evrim Akın 7 yıl önceki mesajları gösterdi.
Bir zamanlar popüler olan Bez Bebek dizisinin Yağmur'u Asena Keskinci, dizideki eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çarğıcı iddialarda bulunmuştu. Daha sonra başka isimlerden de Akın hakkında peş peşe ifşalar paylaşılmaya başlanmıştı. Evrim Akın basın toplantısı düzenledi ve ilk defa konuştu. Konuşması sırasına ağlamaya başlayan Akın bakın neler söyledi...
Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu dile getiren Asena Keskinci, Evrim Akın'ın; "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini ileri sürmüştü.
Keskinci ayrıca zorbalığa maruz kaldığını da söylemişti. Oyuncu Zeynep Gülmez, dizinin makyözü Arzu Yurter ve yönetmen Şahin Yiğit de Asena Keskinci'ye destek vermişti.
'BU BİR İTİBAR SUİKASTI'
Bir süre sessizliğini koruyan Evrim Akın, yaşananların ardından bir basın toplantısı düzenledi. Akın; "Beni bilen bilir; kadın çocuk ve hayvan hakları konusunda ne kadar hassas olduğumu... Bugün yaşadığım acıyı tarif etmem mümkün değil. Bu bir itibar suikastı. Görüyorum ki ardı arkası kesilmiyor. Benim ve ekibimin kariyeriyle oynanıyor. Konuşmuyorum. Çünkü 10 gündür hazmetmeye çalışıyorum. Ben nerede, kime ne yaptım, iyilikten başka...