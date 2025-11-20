Evrim Akın hakkında şoke eden 'şiddet' iddiası! Babamla ilişkisi vardı dedi anlattı
Bir zamanların fenomen dizisi Bez Bebek'te Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci, dizinin başrol oyuncusu Evrim Akın hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlk şiddetiğini Akın'dan gördüğünü söyleyen Keskinci, sosyal medyada video yayınladı her şeyi anlattı. Ünlü oyuncunun videosu kısa sürede yayılarak sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Keskinci, çocukken Evrim Akın’dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü öne sürdü. Bakın başka hangi çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Bir zamanlar çok izlenen Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran ünlü oyuncu Asena Keskinci, sosyal medyada çarpıcı iddialarla bulundu. Paylaştığı bir videoda dizide 'Nana' karakterini canlandıran Evrim Akın hakkında öyle şeyler söyledi ki, duyanlar kulaklarına inanamadı. Keskinci, 6-7 yaşlarında bir çocukken Evrim Akın'ın kendisine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürdü. Bakın başka hangi açıklamalarıyla sosyal medyanın altını üstüne getirdi. İşte detaylar...
"İLK ŞİDDETİMİ KİMDEN GÖRDÜM DERSİNİZ?"
2007-2010 yılları arasında yayınlanan Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Asena Keskinci, Evrim Akın'ınsette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını belirtti.
"İlk şiddetimi kimden gördüm dersiniz?"diyerek Evrim Akın'ı işaret eden Keskinci, annesiyle babasının boşanma sürecinde olduğu dönemde Akın'ın kendisini köşede sıkıştırarak, "Senin annenle baban boşanıyor ya şimdi. Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsın?" şeklinde sözler sarf ettiğini söyledi.
"BİRAZDAN KANSER OLACAKSIN"
Akın'ın suratına sigara dumanı üfleyerek "Birazdan kanser olacaksın. Çünkü çocuklarda böyle olur" dediğini belirten Keskinci, aynı zamanda Akın'ın sette kendisinin ve diğer çocukların saçını çektiğini ve etlerini sıktığını öne sürdü.