Evrim Akın hakkında çıkan iddialara Oya Başar'dan yanıt geldi!

"ZORBALIK YAPACAK BİR KIZ DEĞİL"

Konuyla ilgili son olarak usta oyuncu Oya Başar konuştu. Başar, 2011-2013 arasında yayınlanan 'Alemin Kıralı' dizisindeki rol arkadaşı Evrim Akın hakkındaki iddialarla ilgili şunları söyledi: "Evrim Akın'la 75 bölüm dizi çektim. Çok saygılı ve çok efendidir. Zorbalık yapacak bir kız değil. O kadar şeker, o kadar naif bir hanımefendi ki böyle şeyleri duymak bile istemiyorum açıkçası. Ben hiçbir gün ne terbiyesizliğini ne saygısızlığını görmedim" dedi.