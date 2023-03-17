Evlilikleri çok konuşulmuştu Oğuzhan Koç'la tartışan Demet Özdemir evi terk etti! Bomba iddia...
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bir süre aşk yaşadıktan sonra hayatlarını birleştirmişti. Geçtiğimiz yazın en çok konuşulan çiftlerinden olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç büyük kavga etti deniyor. İddiaya göre Demet Özdemir evi terk etti... İşte haberin ayrıntıları...
Geçen ağustos ayında görkemli bir düğünle evlenen Magazin dünyasının ünlü çifti Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaşıyor.
26 Şubat’ta yeni yaşını kutlayan Demet Özdemir, doğum günü için İhtiyaç Haritası yararına kampanya başlatmış ve yüklü miktarda bağış toplamıştı.
Deprem felaketi nedeniyle doğum günü partisi yapmak istemeyen güzel oyuncuya, yakın arkadaşları küçük bir kutlama organize etti.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; arkadaşlarının evinde gerçekleşen bu küçük kutlamada aldığım duyumlara göre Oğuzhan Koç, eşini üzecek davranışlarda bulunmuş.