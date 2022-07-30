Evlilik yolundan dönmüşlerdi! Eski aşıklar Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin son hamleleri şaşırttı
Yemin dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Yağız ile Gökberk Demirci geçtiğimiz aylarda ilişkilerini bitirmişlerdi. Ayrılık acısına daha fazla dayanamayan ünlü çift sosyal medyadan yaptıkları son hamleyle hayranlarını heyecanlandırdı.
Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol paylaşan Özge Yağız ve Gökberk Demirci dizi aşkını gerçeğe çevirmişlerdi. Evlilik yolunda giden ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran ikili magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada çıkan iddialara göre eski aşıklar ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdi.
Yemin dizisinin setinde tanışan ve 2 yıldır dolu dizgin birliktelik yaşayan Özge Yağız ve Gökberk Demirci çifti, geçtiğimiz günlerde ilişkilerine aniden nokta koymuştu.
Nikah hazırlıkları yapan Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin ayrılığı herkesi şaşkına çevirmiş, Ayrılık sonrası ayrı ayrı tatillere çıkan Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin birbirine nispet pozlarında bulunması, 'barışırlar mı?' sorularını akıllara getirmişti.
Son olarak hayranlarını sevindiren haber geldi. Sosyal medyada Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin ilişkilerine bir şans daha verdiği iddia edildi.