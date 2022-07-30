Evlilik yolundan dönmüşlerdi! Eski aşıklar Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin son hamleleri şaşırttı

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol paylaşan Özge Yağız ve Gökberk Demirci dizi aşkını gerçeğe çevirmişlerdi. Evlilik yolunda giden ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran ikili magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada çıkan iddialara göre eski aşıklar ilişkilerine bir şans daha vermeye karar verdi.