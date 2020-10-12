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Evlilik yolunda ilk adımı attılar! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı

Ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ve uzun süredir birlikte olduğu Hande Ünal, sade bir törenle nişanlandı. Bu mutlu günde onları yalnız bırakmayan dostları da nişanı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Güneşi Beklerken, Aşk Laftan Anlamaz ve Serçe Sarayı gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz ay evlenme teklifi ettiği sevgilisi Hande Ünal'ı istemeye gitti. 

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Zekeriyaköy'de aile arasında gerçekleşen törenle evliliğe ilk adımı atan çifti ailesi ve yakın dostları da yalnız bırakmadı. Koronavirüs tedbirlerinin alınarak gerçekleştirildiği nişan töreninde yüzükleri Şaşmaz'ın menajeri Ahmet Koraltürk taktı.

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Törene İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi Aytaç Şaşmaz başta olmak üzere Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Berkan Karabulut ile sevgilisi ve Duygu Özaslan da katıldı.

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İşte çiftin sade nişan töreninden kareler..

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