Evlilik yolunda ilk adımı attılar! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı

Törene İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi Aytaç Şaşmaz başta olmak üzere Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Berkan Karabulut ile sevgilisi ve Duygu Özaslan da katıldı.