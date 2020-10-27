Evlilik yolunda ilk adımı atan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'den aşk dolu paylaşım
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses, İdo ve nişanlısı Yasemin Şefkatli haftaya aşk dolu başladı. Ünlü çiftin paylaşımına sosyal medyada beğeni yağdı.
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şevkatli ile geçtiğimiz haftalarda nişanlanmıştı.
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Yaklaşık üç yıldır birlikteliklerini evlilikle taçlandıran çift, sosyal medya hesaplarından aşk dolu pozlarını sık sık paylaşıyor.
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Evlilik yolunda ilk adımı atan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinden yeni paylaşım geldi.
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Şefkatli, nişanlısı ile sarıldığı bir kareyi, "Dodik" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.
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