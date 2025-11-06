Evlilik yoluna girdiler! Cengiz Ünder'den sevgilisi Bilge Yenigül'e 8 milyonluk jest

Teklif, İstanbul’un en büyüleyici noktalarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’nda gerçekleşti. Işıklarla özel olarak süslenen mekanda, klasik müzik eşliğinde yere diz çöken Ünder, sevgilisine “Benimle evlenir misin?” sorusunu yöneltti. Gözyaşlarına hâkim olamayan Bilge Yenigül’ün cevabı ise elbette “Evet!” oldu.