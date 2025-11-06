Evlilik yoluna girdiler! Cengiz Ünder'den sevgilisi Bilge Yenigül'e 8 milyonluk jest
Beşiktaş'ta forma giyen Cengiz Ünder, 2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Bilge Yenigül'e romantik bir evlilik teklifi yaptı. Ünder'in Yenigül'e aldığı yüzüğün 8 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'ın futbolcusu Cengiz Ünder, evlilik yolunda ilk adımı attı.
Ünlü futbolcu, iki yıldır birlikte olduğu oyuncu ve sosyal medya fenomeni Bilge Yenigül'e romantik bir evlenme teklifinde bulundu.
Teklif, İstanbul’un en büyüleyici noktalarından biri olan Yerebatan Sarnıcı’nda gerçekleşti. Işıklarla özel olarak süslenen mekanda, klasik müzik eşliğinde yere diz çöken Ünder, sevgilisine “Benimle evlenir misin?” sorusunu yöneltti. Gözyaşlarına hâkim olamayan Bilge Yenigül’ün cevabı ise elbette “Evet!” oldu.
Bilge, önceki gün arkadaşlarıyla buluşup tebrikleri kabul etti. Yakın arkadaşlarıyla kutlama yapan ünlü fenomenin parmağındaki dev tektaşı dikkatlerden kaçmadı.