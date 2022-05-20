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Evlilik itirafı geldi! Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı: Tanışmadan önce...

Evlilik itirafı geldi! Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı: Tanışmadan önce...

Kanal D'de pazar akşamlarına damga vuran 'Yargı' dizisinin Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'dan evlilik itirafı geldi.

Evlilik itirafı geldi! Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı: Tanışmadan önce...

2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturan, Şükran Ovalı Ağustos 2018'de Mihran Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.

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Evlilik itirafı geldi! Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı: Tanışmadan önce...

Şükran Ovalı, Re Touch Mag'in kapağı oldu, dergiye verdiği röportajda kızı ve evliliği hakkında samimi açıklamalar yaptı.

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Evlilik itirafı geldi! Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı: Tanışmadan önce...

37 yaşındaki oyuncu, "Mihran Ela'nın doğumundan sonra nasıl bir değişim yaşadınız?" sorusuna "Anne olunca çok fazla değişim de beraberinde geliyor." dedi.

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Evlilik itirafı geldi! Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı: Tanışmadan önce...

Ovalı "Anne olmadan önce sanki daha fazla kendinizi etrafa onaylatmaya çalışıyorsunuz, meslek hayatınızı da özel hayatınızı da. Mihran’la birlikte ben de bir birey olduğumun farkına vardım" diye konuştu.

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