Evlilik itirafı geldi! Yargı'nın Savcı Derya'sı Şükran Ovalı 'bilemiyorsunuz' deyip anlattı: Tanışmadan önce...
Kanal D'de pazar akşamlarına damga vuran 'Yargı' dizisinin Savcı Derya'sı Şükran Ovalı'dan evlilik itirafı geldi.
2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturan, Şükran Ovalı Ağustos 2018'de Mihran Ela'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı.
Şükran Ovalı, Re Touch Mag'in kapağı oldu, dergiye verdiği röportajda kızı ve evliliği hakkında samimi açıklamalar yaptı.
37 yaşındaki oyuncu, "Mihran Ela'nın doğumundan sonra nasıl bir değişim yaşadınız?" sorusuna "Anne olunca çok fazla değişim de beraberinde geliyor." dedi.
Ovalı "Anne olmadan önce sanki daha fazla kendinizi etrafa onaylatmaya çalışıyorsunuz, meslek hayatınızı da özel hayatınızı da. Mihran’la birlikte ben de bir birey olduğumun farkına vardım" diye konuştu.