Evlilik hazırlıkları yapıyor! Arzum Onan ve sevgilisinden güzel haber
Ünlü oyuncu Arzum Onan ile Los Angeles’ta yaşayan iş insanı Orkan Özkan hakkında son dönemde ortaya çıkan gelişmeler, magazin dünyasında evlilik söylentilerini yeniden alevlendirdi. İki yılı doldurmaya hazırlanan kıtalararası ilişkilerinde önemli adımlar attıkları konuşulan çiftin, aileleri de sürece dahil etmesi “mutlu son” ihtimalini güçlendirdi.
Mart ayında ilişkilerinin ikinci yılını geride bırakacak olan Onan ve Özkan, geçtiğimiz haftalarda birlikte İstanbul’a gelmiş ve yeni yılı yan yana karşılamıştı. Ardından Abant’ta yapılan özel bir yılbaşı kaçamağı ise dikkat çekti. İddialara göre bu kutlamada yalnız değillerdi; aile büyüklerinin de buluşmaya eşlik etmesi, kulislerde “evlilik hazırlıkları başladı” yorumlarına neden oldu.
Magazin çevrelerinde konuşulan bir diğer detay ise çiftin çocukları arasındaki uyum. Arzum Onan’ın, Mehmet Aslantuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can’ın Orkan Özkan ile iyi anlaştığı, Orkan Özkan’ın ilk evliliğinden olan iki kızının da Arzum Onan’a sıcak yaklaştığı belirtiliyor. Bu karşılıklı uyum, ilişkiye dair olumlu sinyalleri daha da güçlendiriyor.
Öte yandan çift, yakın dostları Sabi Totah’ın doğum günü için Londra’ya gitti.
Hem arkadaşlarının özel gününde yanında olan hem de kısa bir şehir kaçamağı yapan ikilinin bu seyahati, “mutlu ve uyumlu birliktelik” yorumlarını beraberinde getirdi.