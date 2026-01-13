Evlilik hazırlıkları yapıyor! Arzum Onan ve sevgilisinden güzel haber

Mart ayında ilişkilerinin ikinci yılını geride bırakacak olan Onan ve Özkan, geçtiğimiz haftalarda birlikte İstanbul’a gelmiş ve yeni yılı yan yana karşılamıştı. Ardından Abant’ta yapılan özel bir yılbaşı kaçamağı ise dikkat çekti. İddialara göre bu kutlamada yalnız değillerdi; aile büyüklerinin de buluşmaya eşlik etmesi, kulislerde “evlilik hazırlıkları başladı” yorumlarına neden oldu.