Evlilik Hakkında Her Şey Masterchef Esra Erol Müge Anlı Baht Oyunu Ada Masalı'na reyting şoku! Zirve bakın kimin

Tuğçe, ideal kadın sırrını Bora'ya anlatarak Ada'nın şirketten kovulmasına neden oluyor. Ada, işini de Bora'yı da Tuğçe'ye bırakmamak için kararlı olsa da oldukça zorlanıyor. Bora'nın sert ve kesin kararı karşısında Ada'ya tek yardım edecek isim Zafer oluyor. Zafer sayesinde işe dönme fırsatı yakalayan Ada’nın şirketteki yeni pozisyonu herkesi şaşırttığı Baht Oyunu final bölümüyle ilk 10'a giremedi.