Evlilik Hakkında Her Şey Masterchef Esra Erol Müge Anlı Baht Oyunu Ada Masalı'na reyting şoku! Zirve bakın kimin
12 Ekim 2021'in reyting sonuçları Evlilik Hakkında Her Şey, Masterchef Türkiye, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Baht Oyunu, Ada Masalı'nı hüsrana uğrattı.
Tahsin ve Sergen kaptanlığında kırmızı ile mavi takımlar karşı karşıya geldi. MasterChef jürisi iki takımdan da Ege mutfağından 7 faklı tarifi en iyi şekilde çıkarmalarını istediği Masterchef reytingde hüsrana uğradı.
Tuğçe, ideal kadın sırrını Bora'ya anlatarak Ada'nın şirketten kovulmasına neden oluyor. Ada, işini de Bora'yı da Tuğçe'ye bırakmamak için kararlı olsa da oldukça zorlanıyor. Bora'nın sert ve kesin kararı karşısında Ada'ya tek yardım edecek isim Zafer oluyor. Zafer sayesinde işe dönme fırsatı yakalayan Ada’nın şirketteki yeni pozisyonu herkesi şaşırttığı Baht Oyunu final bölümüyle ilk 10'a giremedi.
Poyraz geçirdiği trafik kazasından sonra bir anda ortadan kaybolunca Kırlangıç Adası'ndaki herkes seferber olur. Yaralı haldeki Poyraz'ı bulmak için dağ taş aradığı Ada Masalı reytingde ilk 10'a giremedi.
Esra Erol'da her gün birbirinden farklı konular ele alınıyor. Bügünkü canlı yayına ise Mustafa Yoldaşer damga vurdu. Programa katılan Mustafa Yoldaşer, ünlü sunucu Esra Erol'dan yardım istedi. Zirve yarışında Esra Erol umduğu bulamadı.