Evlilik Hakkında Her Şey Masterchef Esra Erol Müge Anlı Ada Masalı'na reyting şoku! Zirve bakın kimin
19 Ekim 2021'in reyting sonuçları Evlilik Hakkında Her Şey, Masterchef Türkiye, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Ada Masalı'nı hüsrana uğrattı.
Kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan için Müge Anlı'ya başvuran Fatma Karadağ, 2017 yılında birlikte olduğu kişi tarafından kardeşinin dövülerek öldürüldüğünü, cesetle günlerce aynı evde kaldığını iddia etti. Sevgilisinin cesedi kokmaması için her gün banyoda yıkadığını ve tuvalette beklettiğini söyleyen Karadağ'ın iddialarıyla stüdyoda buz kestiği Müge Anlı reytingde umduğunu bulamadı.
Yusuf Öksüz'le dört senedir çalkantılı bir evlilik içinde olan Meryem Öksüz, çocuklarının kendisinden alındığını iddia etti. Genç kadın, eşinin kendisine 'deli muamelesi' yaptığını söyledi. Esra Erol zirveyi rakibine kaptırdı.
Günay ailesinin üzerine bomba gibi düşen Saklı Oda skandalı herkesi derinden sarsmıştır. Azra, yıllarca işi gereği karşılaştığı durumlardan birinin içinde kendini bulmanın acısını yaşarken kocasının sırlarının peşine düştüğü Evlilik Hakkında Her Şey hüsrana uğradı.
Yarışmacılar 7 farklı tatlı ile düello gerçekleştirdi. Oyunda verilen tatlılar ise; kadayıflı muhallebi, creme brulee, keşkül, supangle, crema caramel, fırın sütlaç, trileçe oldu. Oyunun kazananı kırmızı takım oldu. Mavi takımdan iki eleme adayı çıkarılacak. Mavi takım yarışmacıları eleme turunda Mehmet Şef'in imza tabağı Yıldız'ı başarılı şekilde yapmaya gayret ettiği Masterchef reytingde umduğunu bulamadı.