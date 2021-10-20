Evlilik Hakkında Her Şey Masterchef Esra Erol Müge Anlı Ada Masalı'na reyting şoku! Zirve bakın kimin

Kayıp olarak aranan kardeşi Mehmet Karahan için Müge Anlı'ya başvuran Fatma Karadağ, 2017 yılında birlikte olduğu kişi tarafından kardeşinin dövülerek öldürüldüğünü, cesetle günlerce aynı evde kaldığını iddia etti. Sevgilisinin cesedi kokmaması için her gün banyoda yıkadığını ve tuvalette beklettiğini söyleyen Karadağ'ın iddialarıyla stüdyoda buz kestiği Müge Anlı reytingde umduğunu bulamadı.