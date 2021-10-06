Evlilik Hakkında Her Şey Masterchef Baht Oyunu Ada Masalı'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
5 Ekim 2021'in reyting sonuçları Masterchef, Baht Oyunu, Ada Masalı ve Evlilik Hakkında Her Şey'i hüsrana uğrattı.
Haziran ve Poyraz iki yabancıdır artık… Onların arasındaki bu gerginlik etraflarındaki herkesi de etkisi altına alacaktır. Bir de bunun üzerine Batu’nun otele ortak olduğunun öğrenilmesi ortalığı iyice karıştırır. Ancak bütün adayı tehdidi altına alan ortak bir düşman, tüm kırgınlıkların, küslüklerin, çatışmaların bir süreliğine de olsa askıya alınmasını gerektiği Ada Masalı reytingde ilk 10'a giremedi.
Bora ve ailesinin Ada'yı isteme girişimi hayal kırıklığıyla sonuçlanır. Bora ile daha fazla beraber çalışamayacağını anlayan Ada, işten ayrılmaya karar verir. Ada, Bora’nın odasına gidip onunla vedalaşır ancak işten ayrılmasına ramak kala Ada’nın karşısına bir engel çıkar. Talihini değiştirebilecek bu engel, Tuğçe ile aralarında yeni bir rekabetin doğmasına sebep olduğu Baht Oyunu ilk 10'a giremedi.
Azra, Sanem ve Güneş için ölü sandıkları babalarının bir anda çıkagelmesi, adeta deprem etkisi yaratmıştır. Bugüne kadar yaşadıkları hayatın bir yalan olduğunu öğrenen üç kardeş için aydınlatılması gereken birçok karanlık nokta olduğu Evlilik Hakkında Her Şey zirveyi rakibine kaptırdı.
İlk takım oyunu oynandı. Oyun öncesinde iki takımın yarışmacıları, düellodaki rakibini ve yapacağı mantı çeşidini belirlendi. Yarışmacılar, düelloda sekiz çeşit mantı yaparak yarıştı. Şeflerin tadımları sonrasında ise mavi takım 5-3'lük skorla dokunulmazlık oyununu kazanan taraf oldu. Yarışma reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte salı günü reytingleri...