Evlilik Hakkında Her Şey Masterchef Ada Masalı Müge Anlı Esra Erol'a reyting şoku! Zirve bakın kimin

Azra, Sergen ve Jale’yle konuşmasından sonra yaşadıklarıyla yüzleşmeye çalışırken durumu çocuklarına yansıtmamak için olağanüstü bir çaba sarf edecektir. İş gereği Sergen’le bir arada çalışmak mecburiyetinde kalınca her şey onun için daha da zor bir hal aldığı Evlilik Hakkında Her Şey zirveyi rakibine kaptırdı.