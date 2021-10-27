Evlilik Hakkında Her Şey Masterchef Ada Masalı Müge Anlı Esra Erol'a reyting şoku! Zirve bakın kimin
26 Ekim 2021'in reyting sonuçları Evlilik Hakkında Her Şey, Masterchef Türkiye, Esra Erol'da, Müge Anlı ile Tatlı Sert, Ada Masalı'nı hüsrana uğrattı.
Müge Anlı'da masaya yatırılan Aşkı Memnu benzeri olay herkesi şaşırttı. Olayın aktörü canlı yayında anlattı. Program ise reytinglerde umduğunu bulamadı.
Ordu'dan gelen Muammer Cambaz ve kızı Havva Hanım, anlattıklarıyla izleyiciyi şoke etti. Muammer Cambaz, büyük kızı Havva Çınar ile evli olan damadı Tevrat Çınar'ın küçük kızı Şengül Cambaz'ı kaçırdığını söylediği program zirve yarışında galip gelemedi.
Azra, Sergen ve Jale’yle konuşmasından sonra yaşadıklarıyla yüzleşmeye çalışırken durumu çocuklarına yansıtmamak için olağanüstü bir çaba sarf edecektir. İş gereği Sergen’le bir arada çalışmak mecburiyetinde kalınca her şey onun için daha da zor bir hal aldığı Evlilik Hakkında Her Şey zirveyi rakibine kaptırdı.
Haftanın yeni takımları ilk takım oyununa çıktı ve Avrupa bistro menüsünü en iyi şekilde yapmak için yarıştı. Takım düellosu kıran kırana geçtiği program hüsrana uğradı.