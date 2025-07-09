Evlilik haberleri asılsız demişlerdi ama... Sibel Can ve Emir Sarıgül tatil dönüşü yakalandı
Uzun süredir birlikte olan Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün sessiz sedasız evlendiği iddiası geçtiğimiz günlerde ortaya atılmış ve magazin manşetlerini epey meşgul etmişti. Sibel Can evliliği yalanlamıştı ama öyle bir şey yaptı ki herkes şaşırdı.
Sibel Can ile sevgilisi Emir Sarıgül, birkaç günlüğüne gittikleri Fransa Rivierası'ndan dönerken Nice Havaalanı'nda görüntülendi.
BUKET AYDIN İLE AŞK YAŞAMIŞTI
Bir dönem Buket Aydın ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Emir Sarıgül son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Buket Aydın ile evleneceği konuşulan Sarıgül o dönem Sibel Can'la görüntülenmişti.
ALDATMA İDDİALARI GÜNDEME GELDİ
Ardından Sarıgül'ün Buket Aydın'la ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. Diğer yandan ise Sarıgül'ün Buket Aydın'ı Sibel Can ile aldattığı iddiaları magazin kulislerinde konuşulmuştu.
Geçtiğimiz günlerde ise bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Emir Sarıgül ile Sibel Can'ın sessiz sedasız evlendiği söylenmişti.