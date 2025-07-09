Evlilik haberleri asılsız demişlerdi ama... Sibel Can ve Emir Sarıgül tatil dönüşü yakalandı

BUKET AYDIN İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Bir dönem Buket Aydın ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Emir Sarıgül son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Buket Aydın ile evleneceği konuşulan Sarıgül o dönem Sibel Can'la görüntülenmişti.