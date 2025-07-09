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Evlilik haberleri asılsız demişlerdi ama... Sibel Can ve Emir Sarıgül tatil dönüşü yakalandı

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Evlilik haberleri asılsız demişlerdi ama... Sibel Can ve Emir Sarıgül tatil dönüşü yakalandı

Uzun süredir birlikte olan Sibel Can ve Emir Sarıgül'ün sessiz sedasız evlendiği iddiası geçtiğimiz günlerde ortaya atılmış ve magazin manşetlerini epey meşgul etmişti. Sibel Can evliliği yalanlamıştı ama öyle bir şey yaptı ki herkes şaşırdı.

Evlilik haberleri asılsız demişlerdi ama... Sibel Can ve Emir Sarıgül tatil dönüşü yakalandı - Resim: 1

Sibel Can ile sevgilisi Emir Sarıgül, birkaç günlüğüne gittikleri Fransa Rivierası'ndan dönerken Nice Havaalanı'nda görüntülendi.

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Evlilik haberleri asılsız demişlerdi ama... Sibel Can ve Emir Sarıgül tatil dönüşü yakalandı - Resim: 2

BUKET AYDIN İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Bir dönem Buket Aydın ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Emir Sarıgül son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Buket Aydın ile evleneceği konuşulan Sarıgül o dönem Sibel Can'la görüntülenmişti.

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Evlilik haberleri asılsız demişlerdi ama... Sibel Can ve Emir Sarıgül tatil dönüşü yakalandı - Resim: 3

ALDATMA İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Ardından Sarıgül'ün Buket Aydın'la ayrıldıkları ortaya çıkmıştı. Diğer yandan ise Sarıgül'ün Buket Aydın'ı Sibel Can ile aldattığı iddiaları magazin kulislerinde konuşulmuştu.

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Evlilik haberleri asılsız demişlerdi ama... Sibel Can ve Emir Sarıgül tatil dönüşü yakalandı - Resim: 4

Geçtiğimiz günlerde ise bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Emir Sarıgül ile Sibel Can'ın sessiz sedasız evlendiği söylenmişti.

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