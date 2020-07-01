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Evlilik bombası! Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük olay!

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkı tam gaz devam ederken Sarıkaya'nın sol parmağına taktığı yüzük herkesin dikkatini çekti.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın her yaptığı ortalığı ayağa kaldırıyor. Magazin gündeminin yanı sıra artık herkesin konuştuğu isimler haline gelen Sarıkaya ve Yılmaz çifti için ortaya atılan yeni iddiasının arkasındaki detay ise epey şaşırttı.

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Sosyal medya hesabı Instagram'dan son zamanlarda Cem Yılmaz'la fotoğraflarını paylaşmak yerine kendisinin yalnız olduğu fotoğrafları paylaşan Serenay Sarıkaya, bu konuda kural bozmadı. Sahil kenarında bir iskelede güneşin battığı saatlerde çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. 

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Fiziğiyle göz dolduran Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarındaki detay ise kimsenin gözünden kaçmayınca evlilik iddiaları aldı başını gitti. 

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Sol parmağında alyansa benzer bir yüzük olması Cem Yılmaz'la evleneceği iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Instagram'dan yaptığı bu paylaşımlara ise evliliğe dair birçok soru geldi

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