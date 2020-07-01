Evlilik bombası! Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın parmağındaki yüzük olay!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya'nın her yaptığı ortalığı ayağa kaldırıyor. Magazin gündeminin yanı sıra artık herkesin konuştuğu isimler haline gelen Sarıkaya ve Yılmaz çifti için ortaya atılan yeni iddiasının arkasındaki detay ise epey şaşırttı.