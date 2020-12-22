Evlilik açıklaması şaşırttı! Mehmet Ali Erbil: Yeniden evlenebilirim
Mehmet Ali Erbil'in sağlığı günden güne iyiye giderken yeni evlilik açıklamaları tüm dikkatleri üzerine çekti.
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, Beyaz TV'de yayımlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına katıldı. Erbil, sağlık durumunun son zamanlarda gayet iyi olduğunu dile getirdi.
Mehmet Ali Erbil, ''Amerika’dan gelen bir tedavi yöntemi bana çok iyi geldi'' dedi. Özel hayatıyla ilgili açıklamalarda yapan ünlü şovmenin evlilik üzerine söyledikleri duyanları şaşırttı.
''Evime giren tek kadın hemşirem'' diyen şovmen, ''Yeniden evlenir misiniz?'' sorusuna şu cevabı verdi:
''Evlenirim. Ben hayatımda hiç yanlış seçim yapmadım. Hayatıma giren her kadın benim arkamda ve destekçim oldu. Bugün dönüp baktığımda eskiden birlikte olduğum herkes benden daha zengin.''
Erbil, çalışamadığı bu dönemde kiralarla geçindiği belirterek, ''Allah’tan bugüne kadar savmamışım ev almışım, kiralarla geçiniyorum. Ancak pandemi döneminde kiralar da ödenmiyor. Allah sağlık versin ne yapayım. Allah dünyayı da şu beladan kurtarsa sonra kavuşsak birbirimize" dedi.