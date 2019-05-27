Evliliğine kimse inanmamıştı Enes Batur canlı yayında açıkladı!
Geçtiğimiz günlerde evlenerek herkesi şoke eden Enes Batur Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına katıldı. Batur, evliliği hakkında açıklamalar yaptı.
Ünlü fenomen Enes Batur, geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturarak sevgilisi Tula Bacı ile dünya evine girdi. Önümüzdeki günlerde yeni filmi çıkacak olan Batur'un takipçileri, düğün fotoğraflarını filmden olduğunu düşündü ve Batur'un evlilik haberini reklam olarak değerlendirdi.
Enes Batur, sosyal medya hesabından düğün fotoğraflarını paylaşarak açıklamada bulundu. Düğünden fotoğraflarını paylaşan Batur şu mesajı yayınladı:
''21 yaşında yolun başındayım, hayatımın en büyük ve en doğru kararını aldım, yol arkadaşımı buldum. Acı tatlı günleri birer anı olarak geride bırakırken, umut ve sevgi dolu bir geleceğe ilk adımı atmış olmanın tarif edilmez mutluluğu içerisindeyim.
Sonsuzluğun madalyası bir hayat arkadaşı... Bu mutluluktan öte daha ne olabilir bilmiyorum. Sadece bu duygunun yaşanmadan tarif edilemeyeceğini biliyorum.