Evliliği en uzun süren ülkeler açıklandı! Türkiye'deki çiftlerin kaç yıl sürüyor?
Ülkelere göre evlilik süreleri açıklandı. Peki bu listeye göre en uzun evlilik süresi hangi ülkede? İşte evliliği en uzun süren ülkeler ve Türkiye'nin sırası...
KAÇ YIL EVLİ KALIYORLAR?
Evlilik, birçok kültürde kutsal bir bağ olarak görülse de, bu bağın süresi ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterebiliyor. Sosyal normlar, ekonomik koşullar, eğitim düzeyi ve kültürel beklentiler gibi faktörler, çiftlerin evliliklerini ne kadar sürdürebildiklerini doğrudan etkiliyor. Bazı ülkelerde ömür boyu süren birliktelikler norm haline gelmişken, bazı toplumlarda evlilikler birkaç yıl içinde sonlanabiliyor.
EVLİLİĞİ EN UZUN VE EN KISA SÜREN ÜLKELER AÇIKLANDI!
Haberimizde ülkelere göre boşanmayla sonuçlanan evliliklerin ortalama süresine göre hazırlanmış bilgiler yer alıyor.
Veriler, mümkün olduğunca 2020–2024 dönemine ait resmi istatistik kurumları (OECD, Eurostat, TÜİK, US Census, vb.) ve güvenilir araştırmalara dayalıdır.
İŞTE EVLİLİĞİ EN UZUN SÜREN ÜLKELER!
25) İRLANDA: 11 YIL
24) İNGİLTERE: 11.3 YIL
23) AVUSTRALYA: 11.5 YIL
22) ABD: 11.8 YIL
21) TÜRKİYE: 12 YIL
20) ÇEKYA: 12.5 YIL
19) GÜNEY KORE: 12.7 YIL
18) POLONYA: 13 YIL