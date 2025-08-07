BIST 10.956
Evliliği en uzun süren ülkeler açıklandı! Türkiye'deki çiftlerin kaç yıl sürüyor?

|
Ülkelere göre evlilik süreleri açıklandı. Peki bu listeye göre en uzun evlilik süresi hangi ülkede? İşte evliliği en uzun süren ülkeler ve Türkiye'nin sırası...

Evliliği en uzun süren ülkeler açıklandı! Türkiye'deki çiftlerin kaç yıl sürüyor?

KAÇ YIL EVLİ KALIYORLAR?

 Evlilik, birçok kültürde kutsal bir bağ olarak görülse de, bu bağın süresi ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterebiliyor. Sosyal normlar, ekonomik koşullar, eğitim düzeyi ve kültürel beklentiler gibi faktörler, çiftlerin evliliklerini ne kadar sürdürebildiklerini doğrudan etkiliyor. Bazı ülkelerde ömür boyu süren birliktelikler norm haline gelmişken, bazı toplumlarda evlilikler birkaç yıl içinde sonlanabiliyor.

Evliliği en uzun süren ülkeler açıklandı! Türkiye'deki çiftlerin kaç yıl sürüyor?

EVLİLİĞİ EN UZUN VE EN KISA SÜREN ÜLKELER AÇIKLANDI!

 Haberimizde ülkelere göre boşanmayla sonuçlanan evliliklerin ortalama süresine göre hazırlanmış bilgiler yer alıyor.

 Veriler, mümkün olduğunca 2020–2024 dönemine ait resmi istatistik kurumları (OECD, Eurostat, TÜİK, US Census, vb.) ve güvenilir araştırmalara dayalıdır.

Evliliği en uzun süren ülkeler açıklandı! Türkiye'deki çiftlerin kaç yıl sürüyor?

İŞTE EVLİLİĞİ EN UZUN SÜREN ÜLKELER!

25)  İRLANDA: 11 YIL

24)  İNGİLTERE: 11.3 YIL

23)  AVUSTRALYA: 11.5 YIL

22)  ABD: 11.8 YIL

Evliliği en uzun süren ülkeler açıklandı! Türkiye'deki çiftlerin kaç yıl sürüyor?

21)  TÜRKİYE: 12 YIL

20)  ÇEKYA: 12.5 YIL

19)  GÜNEY KORE: 12.7 YIL

18)  POLONYA: 13 YIL

