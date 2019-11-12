Evli yapımcı tarafından tacize uğramış kovulmuş Nilgün Belgün'ün olay itirafları
Nilgün Belgün, yeni kitabı Hayatla Geçinmeyi Seçtim'de de hayatının skandallarını bir bir anlattı, evli yapımcı tarafından tacize uğramış, dostundan kazık yemiş.
Başarılı oyunculuğu ve sempatikliğiyle gönüllere taht kuran Nilgün Belgün, son zamanlarda "Hayatla Geçinmeyi Seçtim" kitabıyla adından söz ettiriyor. Gazeteci İpek Durkal'ın kaleme aldığı kitapta Belgün, yıllar önce yaşadığı taciz olayını ve dostundan nasıl kazık yediğini bir bir anlattı.
Nilgün Belgün, gazeteci Durkal'ın "Hiç beş parasız, işsiz kaldığınız oldu mu?" sorusu üzerine evli bir yapımcı tarafından tacize uğradığı şu sözleriyle anlattı:
Taciz etti: "Kaldım, hem de çok acı bir şekilde! İyi bir diziden teklif gelmişti, kabul ettim. Yapımcı evli, ama herkes tarafından bilinen bir çapkındı. Bir gün sözle taciz etti. Çok sinirlenip tersledim.''
Beni kovmuş: ''Bir daha cesaret edemez diye düşündüm. Ertesi gün sete gittim. Yönetmen 'Nilgün Hanım sizi dinlendireceğiz. Patron istirahat etmenizi istedi' dedi. Meğer beni kovmuş! Kiramı ödeyemeyecek durumdaydım. Ağlayarak ayrıldım."
Kitabından bir dostundan yediği kazığı da anlatan Nilgün Belgün, ardından yaşananları ise şu sözleriyle aktardı:
Sahnelerim çıkartıldı: "Bir dizideki, ünlü bir kadın oyuncu arkadaşımdan teklif geldi. Rolüm küçüktü, ama zamanla dikkat çekti. Sonra birden azaltıldı, ardından sahnelerim çıkartıldı.''