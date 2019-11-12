Evli yapımcı tarafından tacize uğramış kovulmuş Nilgün Belgün'ün olay itirafları

Nilgün Belgün, gazeteci Durkal'ın "Hiç beş parasız, işsiz kaldığınız oldu mu?" sorusu üzerine evli bir yapımcı tarafından tacize uğradığı şu sözleriyle anlattı:

Taciz etti: "Kaldım, hem de çok acı bir şekilde! İyi bir diziden teklif gelmişti, kabul ettim. Yapımcı evli, ama herkes tarafından bilinen bir çapkındı. Bir gün sözle taciz etti. Çok sinirlenip tersledim.''