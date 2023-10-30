Evli oyuncu, rol arkadaşıyla dudak dudağa! Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam kameralara böyle yakalandı
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Bülent Emrah Parlak, Leyla ile Mecnun Değil oyunundaki rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile öpüşürken görüntülendi.
Başarılı oyuncu Bülent Emrah Parlak ile Leyla ile Mecnun Değil oyunundaki evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi.
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Oyuncu eşi Aziz İnan ile boşanma aşamasında olan Çam'dan henüz bir açıklama gelmedi.
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Habertürk'te yer alan habere göre, Asmalımescit'teki bir mekanda sabaha kadar eğlenen Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, daha sonra Beyoğlu sokaklarında romantik anlar yaşadı.
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Sokak aralarında el ele tutuşan ikili, dakikalarca öpüşürken kameralara yakalandı.
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