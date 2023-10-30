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Evli oyuncu, rol arkadaşıyla dudak dudağa! Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam kameralara böyle yakalandı

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Evli oyuncu, rol arkadaşıyla dudak dudağa! Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam kameralara böyle yakalandı

Bülent Emrah Parlak, Leyla ile Mecnun Değil oyunundaki rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile öpüşürken görüntülendi.

Evli oyuncu, rol arkadaşıyla dudak dudağa! Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam kameralara böyle yakalandı

Başarılı oyuncu Bülent Emrah Parlak ile Leyla ile Mecnun Değil oyunundaki evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi. 

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Evli oyuncu, rol arkadaşıyla dudak dudağa! Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam kameralara böyle yakalandı

Oyuncu eşi Aziz İnan ile boşanma aşamasında olan Çam'dan henüz bir açıklama gelmedi.

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Evli oyuncu, rol arkadaşıyla dudak dudağa! Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam kameralara böyle yakalandı

Habertürk'te yer alan habere göre, Asmalımescit'teki bir mekanda sabaha kadar eğlenen Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, daha sonra Beyoğlu sokaklarında romantik anlar yaşadı. 

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Evli oyuncu, rol arkadaşıyla dudak dudağa! Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam kameralara böyle yakalandı

Sokak aralarında el ele tutuşan ikili, dakikalarca öpüşürken kameralara yakalandı.

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