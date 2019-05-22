Evli olan Ron Perlman rol arkadaşı Allison Dunbar ile öpüşürken yakalandı!

İki kez Hellboy karakterine hayat veren 69 yaşındaki ünlü oyuncu Ron Perlman, mücevher tasarımcısı Opal Stone ile 38 yıllık evli olmasına rağmen California'da gece bir mekandan çıkarken rol arkadaşı Allison Dunbar ile öpüşürken yakalandı.