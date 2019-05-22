Evli olan Ron Perlman rol arkadaşı Allison Dunbar ile öpüşürken yakalandı!
Evli olan Hellboy oyuncusu Ron Perlman, rol arkadaşı Allison Dunbar ile öpüşürken görüntülendi.
İki kez Hellboy karakterine hayat veren 69 yaşındaki ünlü oyuncu Ron Perlman, mücevher tasarımcısı Opal Stone ile 38 yıllık evli olmasına rağmen California'da gece bir mekandan çıkarken rol arkadaşı Allison Dunbar ile öpüşürken yakalandı.
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Daily Mail Gazetesi'nin ele geçirdiği fotoğrafların ardından Ron'un menajerlerine ulaşıp konu hakkında bilgi almak istedi ancak menajerler konu hakkında hiçbir yorum yapmadı.
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Ron, sosyal medyada iç çamaşırları ile çektiği fotoğraflar ile adını duyuran Allison ile öpüşürken hiçbir şekilde görüntülenme korkusu yaşamadan gayet rahat davrandı.
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Allison, 2018 yılında Ron'un 35 yaşındaki kızı Blake ile yakın arkadaş olduklarını gösteren bir fotoğraf da paylaşmıştı.
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