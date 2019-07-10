Evli imam köyün genç kızı ile birlikte kayıplara karıştı

Aile, jandarmaya başvurarak kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. Jandarma ekipleri, İnözü Koşaca Camii'nin imamı evli Davut O.'nun da evine ve camiye gelmediğini belirledi. Jandarma ekipleri, imam Davut O. ile Havva M.'nin birlikte kaçtığını saptadı.