Evli imam köyün genç kızı ile birlikte kayıplara karıştı

Evli imam köyün genç kızı ile birlikte kayıplara karıştı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası cami imamı Davut O. (30), gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Havva M. (24) ile birlikte ortadan kayboldu.

Evli imam köyün genç kızı ile birlikte kayıplara karıştı - Sayfa 1

Bafra ilçesinde İnözü Koşaca Mahallesi'nde yaşayan Havva M., 4 Temmuz Perşembe günü ortadan kayboldu. Aile, jandarmaya başvurarak kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. 

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Evli imam köyün genç kızı ile birlikte kayıplara karıştı - Sayfa 2

Aile, jandarmaya başvurarak kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. Jandarma ekipleri, İnözü Koşaca Camii'nin imamı evli Davut O.'nun da evine ve camiye gelmediğini belirledi. Jandarma ekipleri, imam Davut O. ile Havva M.'nin birlikte kaçtığını saptadı.

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Evli imam köyün genç kızı ile birlikte kayıplara karıştı - Sayfa 3

Jandarmanın olay ile ilgili soruşturmayı sürdürürken, İlçe Müftülüğü de inceleme başlattı.

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