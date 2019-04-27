Evlerinde öyle bir hayvan besliyorlar ki... Binlerce hayranı var

Steve ve Derek'e göre domuzlar aynı köpekler gibi çok zeki ve eğlenceli hayvanlar. Bir çok kişiye göre temiz hayvanlar olduğunu söyleyen Steve ve Derek, arkadaş canlısı olan domuzlarının sadece kendileri arasında değil dünya çapında da birçok hayranının olduğunu belirtti.