Evlerinde öyle bir hayvan besliyorlar ki... Binlerce hayranı var
Kanada'da yaşayan Steve Jekins ve Derek Walter adlı arkadaşlar evlerinde 2 köpekleriyle birlikte öyle bir hayvan daha besliyorlar ki görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Üstelik o hayvanın binlerce takipçisi var.
Kanada'da yaşayan iki arkadaş Steve ve Derek, evlerinde Esther adlı yaklaşık 302 kilo ağırlığındaki bir domuz ve iki köpek ile birlikte yaşıyorlar. Kanadalı arkadaşlar Steve ve Derek, ilk başta çok fazla büyümeyen cüce bir domuz almaya karar verirler. Uzun araştırmaların ve pazarlıkların sonucunda cüce bir domuz diye namıdiğer Esther'i satın alırlar.
Ama ilerleyen günlerde anlaşılır ki aslında Esther, cüce bir domuz yerine gerçek bir ticari domuz. Kısa sürede büyük boyutlara ve kilolara ulaşsa da Steve ve Derek, domuz Esther'den vazgeçemez ve birlikte yaşamaya devam ederler.
Steve ve Derek'e göre domuzlar aynı köpekler gibi çok zeki ve eğlenceli hayvanlar. Bir çok kişiye göre temiz hayvanlar olduğunu söyleyen Steve ve Derek, arkadaş canlısı olan domuzlarının sadece kendileri arasında değil dünya çapında da birçok hayranının olduğunu belirtti.
Domuz Esther'in sosyal medya hesabında ev hallerini ve eğlenceli dakikalarını takip eden 516 bin kişi mevcut.