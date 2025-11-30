Evleri küle dönmüştü! Beren Saat Los Angeles'te yaşadığı kayıpları açıkladı! Gelinliği ve eserleri...
Kenan Doğulu, geçtiğimiz yıl meydana gelen büyük Los Angeles yangınında evinini yanmasıyla neler kaybettiklerini listeledi. Yanan eşyalar arasında; 2014'teki düğünlerinden videolar - fotoğraflar ve Beren Saat'in gelinliği de bulunuyor
ABD'nin Los Angeles kentinde 7 Ocak'ta başlayan ve bölgeyi adeta harabeye çeviren büyük yangın, yüzlerce yapının zarar görmesine neden olmuş, aralarında çok sayıda ünlü ismin de evleri küle dönmüştü.
Yangından etkilenenler arasında Hollywood yıldızları; Mel Gibson, Paris Hilton, Billy Crystal, Adam Brody ve Tom Hanks gibi isimlerle birlikte, Beren Saat ile Kenan Doğulu da bulunuyordu.
Yeniçağ'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Kenan Doğulu, 2 milyon dolar değerindeki yanan evinde neler kaybettiğini açıkladı. Listede bulunan eşyalar arasında 2014'teki düğünlerinden videolar - fotoğraflar ve Beren Saat'in gelinliği de bulunuyor.
KENAN DOĞULU İLE BEREN SAAT'İN KAYIPLARI
♦ Beren Saat’in 2014’te evlendiği ikonik gelinliği
♦ Yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki profesyonel müzik stüdyosu
♦ Bazı özel ses kayıtları ve arşivler