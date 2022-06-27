Evleri boşaltın sel var durum fena! Meteoroloji 'en tehlikeli gün' diyor Samsun Kastamonu, Bartın...

Orhan Şen sağanak yağışın biteceği saati verdi

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr Oran Şen ise, "Saatler geçtikçe durum daha da ciddileşiyor. Tehlike daha da artacak. Dere yatağına yakın yerlerdekiler evlerini terk etsinler. Risk daha da artıyor saatler geçtikçe. Akşam 18.00'e kadar bu devam edecek. Sonra Düzce'ye kayacak. Gece hafifleyecek. Damlaların çapları çok büyük. Bir saatte 14 kg yağdığını görüyorum. Bu çok fazla bir yağış. Dikey yamaçlar var, oraya yağan yağmur daha buraya gelmedi. Akşam 18.00'a kadar devam edecek." dedi.