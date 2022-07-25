Evlenmeleri beklenirken, İrem Helvacıoğlu'dan bomba hareket! Özcan'ı tek kalemde sildi

Özcan’la aşkını 2022’ye dakikalar kala Instagram’dan yayınladığı bir fotoğraf ile duyuran oyuncu, "Bazen bir an’ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın... Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır… Her an’ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim" notunu düşmüştü.