Evlenmeleri beklenirken, İrem Helvacıoğlu'dan bomba hareket! Özcan'ı tek kalemde sildi
Bir zamanların favori dizisi Sen Anlat Karadeniz ile yıldızı parlayan ve daha sonra birçok başarılı projeye imza atan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, evlenecekleri düşünülen Yolaç Özcan ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı ve akıllara ayrılığı getirdi. Gündeme bomba gibi düşen ilişki bitti mi? İşte detaylar...
Bir dönemin en çok izlenen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de gösterdiği oyunculuk performansından sonra yıldızı parlayan ve birçok farklı projede boy gösteren oyuncu İrem Helvacıoğlu, evlenecekleri düşünülen sevgilisi Yolaç Özcan'ı tek kalemde sildi. Helcavıoğlu'nun bu hareketi akıllara ''Evlilik beklenirken ayrılık mı geldi?'' sorusunu getirdi.
Daha önce ‘Sen Anlat Karadeniz’, ‘Seni Çok Bekledim’, ‘Güneş’in Kızları’ ve 'Annenin Sırrıdır Çocuk' gibi dizilerde rol alan oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yılın eylül ayında Eser Alp ile birlikteliğini noktalamıştı. 32 yaşındaki Helvacıoğlu, ardından gurme Yolaç Özcan ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
Özcan’la aşkını 2022’ye dakikalar kala Instagram’dan yayınladığı bir fotoğraf ile duyuran oyuncu, "Bazen bir an’ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın... Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır… Her an’ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim" notunu düşmüştü.
Sosyal medya hesaplarından mutluluk pozları yayınlayan ikiliden Helvacıoğlu, şubat ayında 32 yaşına basmıştı. Özcan da sevgilisinin doğum gününü şu sözlerle kutlamıştı: