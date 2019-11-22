Evlenmeden önce çiftlerin konuşması gereken 5 şey
Evlenmeden önce çiftlerin konuşması gereken 5 konuyu ve detaylarını sizler için derledik. Eğer sizde evlilik yolunda ilerliyorsanız sağlam bir ilişki için hobiler, maddiyat, çocuk, aileler, kıskançlık, güven gibi konuları mutlaka konuşmanız şart.
Evlilikte sonradan ortaya çıkacak anlaşmazlıklar ve sıkıntıları ortadan kaldırmanın en temel yollarından biri nişanlılık süresini iyi değerlendirmek şart. Zira bir ömür birlikte geçireceğiniz kişi hakkında doğru bilgilere sahip olmak sağlam evliliğin de temellerini oluşturur. Haberimizde evlenmeden önce sevginizle mutlaka konuşmanız gereken 5 konuyu sizler için derledik.
Hobiler: Hobiler ülkemizde genellikle kitap oku ak ve film izlemek gibi herkesin zaten yapması uygun olan alışkanlıkları tanımlamakta kullanılır ama gerçekte hobi demek insanın yalnız başına yapmaktan hoşlandığı davranışlardır. Bu durumda çiftlerin yalnız zamanlarında nelerle uğraşmayı sevdiklerini birbirlerine anlatmaları ileride yaşanabilmesi mümkün sorunlarında önünü kapayabilir.
Maddiyat: Evliliklerin en temel sıkıntılarından biri maddi konulardaki anlaşmazlıklardır. Para kazanmanın oldukça zor olduğu ama harcamanın oldukça kolay olduğu dönemlerden geçiyoruz ve herkes aynı şeylere para harcamak konusunda fikir birliğinde olmayabilir. Nişanlılık döneminde çiftlerin hayallerini ve ileride nelere yatırım yapmak gibi düşünceleri olduğunu açıkça konuşmalarında fayda vardır.
Çocuk: Çocuk, her çiftin aşklarını taçlandırmak ve aile kurmak için istediği bir yaşam biçimidir. Ama çocuk isteyip istememek aslında çok derinlerde yatan bir sıkıntıyı ortaya çıkartabilir. Kendine ve eşine güven problemini. Çocuk sahibi olduktan sonra eşler arasında otaya çıkan güven ve iş dağılımındaki sıkıntılar boşanmalara ve hatta daha vahim sonuçlara yol açabiliyor.