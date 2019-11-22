Evlenmeden önce çiftlerin konuşması gereken 5 şey

Çocuk: Çocuk, her çiftin aşklarını taçlandırmak ve aile kurmak için istediği bir yaşam biçimidir. Ama çocuk isteyip istememek aslında çok derinlerde yatan bir sıkıntıyı ortaya çıkartabilir. Kendine ve eşine güven problemini. Çocuk sahibi olduktan sonra eşler arasında otaya çıkan güven ve iş dağılımındaki sıkıntılar boşanmalara ve hatta daha vahim sonuçlara yol açabiliyor.