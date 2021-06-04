'Evlenmeden olmaz' diyen Şeyma Subaşı'dan şaşırtan açıklamalar 'Türkler her şeyi...'
Şeyma Subaşı, hamile olduğu iddiaları hakkında ilk kez bu kadar net konuştu. Türkler hakkında söyledikleri ise dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsalouissi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı'nın günlerdir hamile olduğu iddia ediliyordu. Sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarda da karnını gizlemesi iddiaları daha da güçlendirmişti.
Subaşı, bu iddialar hakkında şimdiye kadar net bir açıklama yapmamıştı ta ki şimdiye kadar... Subaşı, Hürriyet'e verdiği röportajda anlattıklarıyla şaşırttı. Hamilelik iddialarına da ilk kez bu kadar net cevap verdi.
Şeyma Subaşı haberlere gülüp geçtiğini söyleyerek "Herkes her şeyi konuşuyor, Türkler her şeyi biliyor zaten" dedi.
Temmuz ayında İbiza'da nikah masasına oturmayı planladıklarını söyleyen Şeyma Subaşı, sözlerine şöyle devam etti:
"Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten. Açıkçası benim artık Türkiye ile alakam yok.''