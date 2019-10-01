Evlenmeden cinsel ilişkiye giren Faslı gazeteci Hacer Raissouni'ye hapis şoku!

Gazeteci Hacer Raissouni için alınan kararı eleştiren İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), insanların rızalarıyla cinsel ilişkiye girmesinin bir insan hakkı olduğunu, bunun Fas'ın da imzacısı bulunduğu BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi tarafından güvence altına alındığını açıkladı.