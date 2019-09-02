Evleniyorlar mı? Oğuzhan Koç'un sevgilisi Yağmur Tanrısevsin açıkladı

İlk olarak rol arkadaşı oldukları dönemde Kerem Bürsin ile bir ilişkiye başlayan Yağmur Tanrısevsin, çok geçmeden bu ilişkisini sonlandırmıştı. Ardından Oğuzhan Koç ile birlikte mutlu bir ilişkiye başlayan genç oyuncu, hakkında çıkan iddialar nedeniyle açıklama yaptı.