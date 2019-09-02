Evleniyorlar mı? Oğuzhan Koç'un sevgilisi Yağmur Tanrısevsin açıkladı
Uzun süredir birlikteliklerine devam eden Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç ikilinin evleneceği iddialarına birinci ağızdan yanıt geldi.
İlk olarak rol arkadaşı oldukları dönemde Kerem Bürsin ile bir ilişkiye başlayan Yağmur Tanrısevsin, çok geçmeden bu ilişkisini sonlandırmıştı. Ardından Oğuzhan Koç ile birlikte mutlu bir ilişkiye başlayan genç oyuncu, hakkında çıkan iddialar nedeniyle açıklama yaptı.
Önceki gün bir mekan çıkışında görüntülenen 29 yaşındaki Yağmur Tanrısevsin, gazetecilerin evlilik sorusuna cevap verdi. Tanrısevsin, "Şu anda nikah masasına oturma zamanı değil. Aileler tanıştı, bizim planlarımızı biliyorlar.” ifadelerine yer verdi.
Peki Yağmur Tanrısevsin kimdir?: Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin’de doğmuştur. Aslen Mersinlidir. Mersin’de büyüdü. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin’de okudu.
Üniversiteyi kazanınca 2010 yılında geldiği İstanbul’da Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'ne başlamıştır.