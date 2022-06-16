Evleneli henüz 1 yıl olmuştu! Kafalar'ın yıldızı Bilal Hancı ile eşi Esin Çepni'den kötü haber geldi

Video paylaşım ve sosyal medya platformu olan Youtube'da yayınlanan Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile birlikte 2014 yılında kurduğu Kafalar grubunun yıldızlarından Bilal Hancı geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisi Esin Çepni ile dünya evine girmişti. Ayrılmaya karar veren çift, bu kararını sosyal medyada kendi hesabından duyurdu.