Evleneli henüz 1 yıl olmuştu! Kafalar'ın yıldızı Bilal Hancı ile eşi Esin Çepni'den kötü haber geldi
Çok abonesi olan Youtube kanalında Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile birlikte kurduğu Kafalar grubunun yıldızlarından Bilal Hancı geçen temmuz ayında evlendiği eşi Esin Çepni ile ayrılmaya karar verdi. Bu kararını sosyal medyada kendi hesabından duyuran çift paylaşımına "Yolunda gitmeyen şeyler vardı, denedik ama düzeltemedik" notunu düştü.
Video paylaşım ve sosyal medya platformu olan Youtube'da yayınlanan Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile birlikte 2014 yılında kurduğu Kafalar grubunun yıldızlarından Bilal Hancı geçtiğimiz temmuz ayında sevgilisi Esin Çepni ile dünya evine girmişti. Ayrılmaya karar veren çift, bu kararını sosyal medyada kendi hesabından duyurdu.
Geçtiğimiz sene temmuz ayında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile Esin Çepni boşanma kararı aldı. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hancı, "Yolunda gitmeyen şeyler vardı denedik ama düzeltemedik" dedi.
Türkiye'de en çok abonesi bulunan YouTube kanallarından biri olan Kafalar grubunun üyelerinden Bilal Hancı, geçtiğimiz sene temmuz ayında nikah masasına oturduğu Esin Çepni boşanma kararı aldı.
Hancı dün açıklama yaptı
Bir süredir boşanacağı yönünde haberler çıkan Hancı, dün sosyal medya hesabı Instagram'da açıklama yaptı.