Evleneceksen Gel Solmaz Çiros'un son hali şok etti! +18 videoları olay olmuştu
Evleneceksen Gel programıyla tanınan Solmaz Çiros'un son hali herkesi şaşırttı.
Bir dönem Show Tv ekranlarında yayımlanan Evleneceksen Gel programıyla adını duyuran gelin adayı Songül Çiros'un son hali herkesi şaşırttı. Çiros, aldığı kilolarla sosyal medyanın gündemine damga vurdu.
En büyük hayalinin İzmir Tepecik'te düğün yapmak olduğunu söyleyen Solmaz, yayın esnasında sık sık göbek atmasıyla biliniyordu, her fırsatta kendisini sahneye atıp dakikalarca göbek atan Solmaz, oyunculuğa da merak salmıştı.
Programdan ayrılmasının ardından, TV 8'deki Aşk-ı Roman isimli dizide oynayan Solmaz, şimdilerde müzik piyasasına atıldı.
Evleneceksen Gel programında iken fit fiziğiyle de dikkat çeken Çiros, son haliyle olay oldu. Kilo aldığı her Instagram paylaşımında ortaya çıkan Solmaz'ı takipçileri eleştiri yağmuruna tutmaya başladı.