Evlenecekleri konuşulan Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin'den üzen haber

Geçtiğimiz günlerde evlenecekleri haberleri ile sevenlerini heyecanlandıran ikiliden kötü haber geldi. Bir Dönem Tv8'de yayınlanan 'Bana Baba Dedi' dizisinde tanışan Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin, 3.5 yıl süren ilişkilerini sonlandırdı.