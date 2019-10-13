Evlenecekleri konuşulan Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin'den üzen haber
Magazin gündeminden uzak bir şekilde 3.5 yıldır ilişkilerini sürdüren Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin, ayrılma kararı aldılar.
Geçtiğimiz günlerde evlenecekleri haberleri ile sevenlerini heyecanlandıran ikiliden kötü haber geldi. Bir Dönem Tv8'de yayınlanan 'Bana Baba Dedi' dizisinde tanışan Oğuzhan Koç ve Yağmur Tanrısevsin, 3.5 yıl süren ilişkilerini sonlandırdı.
Saygı çerçevesinde aşklarını bitirdikleri öğrenilen ikilinin işlerine yoğunluk vereceği konuşulurken, Oğuzhan Koç'un Instagram'dan Yağmur Tanrısevsin'le olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti.
Takipçileri üzgün: Öte yandan birbirlerini takip etmeyi bırakmayan ikilinin sevenleri, bu duruma üzüldüklerini dile getirdi.
Evlilik açıklaması gelmişti: Tanrısevsin, geçtiğimiz gün evlilik iddialarına cevap vermiş ve "Şu anda nikah masasına oturma zamanı değil. Aileler tanıştı, bizim planlarımızı biliyorlar.” ifadelerini kullanmıştı.