Evlenecekleri beklenen aşıklardan bomba ayrılık! Gökhan Alkan, Nesrin Cevadzade'ye resti çekti!
Son olarak Üç Kuruş dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade ile ATV’de yayınlanan Kalp Atışı dizisinde yer alan Gökhan Alkan arasında ipler gerildi mi? Çiftin arasına kara kedi mi girdi? Alkan, Cevadzade'yi sosyal medya hesabından çıkardı ve birlikte olan bütün fotoğraflarını sildi. İşte büyük aşkın bitişinin ayrıntıları...
Geçtiğimiz günlerde nişanlanan çiftin çok yakında evlenmesi bekleniyordu. Çiftten kötü haber geldi. Ters köşe yapıp ayrılık söylentilerini tekrar gündeme taşıyan Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade çifti, bu sefer kesin olarak ayrıldı mı? Bakın Alkan nasıl rest çekti...
Daha önce haklarında kıskançlık söylentisi çıkan çift bu sefer kesin olarak yollarını ayırdı mı?
Yasak Elma dizisindeki Şahika karakteri ile çok sevilen Nesrin Cavadzade geçtiğimiz yaz sevgilisi Gökhan Alkan’dan evlilik teklifi almıştı.
Evlenecekleri beklenirken çiftten ayrılık haberi geldi.