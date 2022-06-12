Evlenecekleri beklenen aşıklardan bomba ayrılık! Gökhan Alkan, Nesrin Cevadzade'ye resti çekti!

Geçtiğimiz günlerde nişanlanan çiftin çok yakında evlenmesi bekleniyordu. Çiftten kötü haber geldi. Ters köşe yapıp ayrılık söylentilerini tekrar gündeme taşıyan Gökhan Alkan ve Nesrin Cevadzade çifti, bu sefer kesin olarak ayrıldı mı? Bakın Alkan nasıl rest çekti...