Evlenecek olanlar dikkat Bu soruları sormazsanız yandınız!

1. “Çocuklarımız olacak mı? Eğer olursa onların bakımından eşit oranda sorumlu olacak mıyız?”

Birçok kişi ne yazık ki çocuk bakmanın yalnızca kadınların görevi olduğunu düşünüyor. Bu yüzden bu soru en çok kadınların evlenecekleri erkeğe sorması gereken kritik sorulardan biri olarak ortaya çıkıyor. Evleneceğiniz kişi gelecekte çocuk sahibi olmak istiyor mu? İstiyorsa bu konuyla ilgili ne gibi planları var. Çocuk bakımının tek bir tarafın görevi olduğunu mu düşünüyor yoksa bu konuda eşlerin eşit sorumlulukları olduğunu mu? En önemlisi ikinizin fikirleri uyuşuyor mu?