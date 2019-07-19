Evleneceğini söyleyen Nesrin Cavadzade'nin yeni projesi şaşırttı! Bakın hangi mesleği seçti
Son zamanlarda hem oyunculuğuyla hemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Nesrin Cavadzade, samimi açıklamalarda bulundu.
Fox Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'daki 'Şahika' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, oyunculuk performasının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla olay olurken sesiyle de gündeme gelecek gibi duruyor. Cavadzade, bulunduğu samimi açıklamalarda şarkıcılığı da el atabileceğinin sinyalini verdi.
36 Yaşındaki güzel oyuncu, yaklaşık 1,5 senedir sevgilisi Alihan ile mutlu bir beraberlik yaşadığını belirtirken artık evlenmek istediğini de dile getirdi. İnsanların aşka dair biraz temkinli ve umutsuz olduklarını söyleyen Cavadzade, kendisinin aşka o şekilde bakmadığını ve artık evliliği düşündüğünü şu cümlelerle duyurdu:
''Evlilik muazzam bir olay. İnsanlar aşka dair biraz temkinli ve umutsuzlar. Ben öyle değilim. Sevdiğim insanla hayatımı birleştirip, 7 çocuk yapmak isterim.''
Son dönemde oynadığı projelerde adından övgülerle bahsettiren Nesrin Cavadzade, oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık da yapabileceğini söyledi.