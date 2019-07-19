Evleneceğini söyleyen Nesrin Cavadzade'nin yeni projesi şaşırttı! Bakın hangi mesleği seçti

36 Yaşındaki güzel oyuncu, yaklaşık 1,5 senedir sevgilisi Alihan ile mutlu bir beraberlik yaşadığını belirtirken artık evlenmek istediğini de dile getirdi. İnsanların aşka dair biraz temkinli ve umutsuz olduklarını söyleyen Cavadzade, kendisinin aşka o şekilde bakmadığını ve artık evliliği düşündüğünü şu cümlelerle duyurdu: