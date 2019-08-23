Evlatlık mıyım acaba? Annesinin fotoğrafını paylaştı internet yıkıldı
Twitter'da shipilkins isimli bir kullanıcı, yaşını hiç göstermeyen 43 yaşındaki annesinin fotoğrafını paylaşınca internet yıkıldı.
Twitter kullanıcısı @shipilkins olduğundan çok daha genç gözüken annesinin fotoğrafını, "Bu benim annem ve hala benden herhangi bir erkeği çalabilir" cümleleriyle paylaştı. 43 yaşındaki annesinin fotoğrafına, kendi annelerinin fotoğraflarıyla yanıt veren sosyal medya kullanıcıları da internette akım başlattı. İşte gençlik iksirini bulan anneler ve çocuklarının paylaştığı cümleler...
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"Annem 43 yaşında ve evlatlık olduğumu düşünüyorum"
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"60 yaşındaki annem"
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"Annem 48 yaşında ve öğretmen. Biliyorum ki o, öğrencilerinden gençlik emiyor"
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