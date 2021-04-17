Evlat edinmek için başvurdu Selin Ciğerci Zeytinburnu'ndaki hayatını ilk kez anlattı
Exxen'deki Katarsis programında Selin Ciğerci, Zeytinburnu'nda geçen çocukluğunu anlattı. Cinsiyet değiştiren fenomen evlat sahibi olmak istediğini de dile getirdi.
Geçtiğimiz günlerde vergi rekortmenleri arasına adına yazdıran sosyal medya fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci, Gökhan Çınar’ın Katarsis programına konuk oldu. Ciğerci, evlat edineceğini açıkladı. Ünlü fenomen, Zeytinburnu’nda bir gecekonduda büyüdüğü yılları da ilk kez anlattı.
Futbolcu Gökhan Çıra ile evli olan Selin Ciğerci, "Çocuk sahibi olacak mısınız?" sorusuna şu cevabı verdi:
''Çocuklarım olursa hayatım tamamlanır gibi hissediyorum. Artık evladım olsun istiyorum. Şimdi çocuk evlat edinmek istiyorum.''
''Eşim ile birlikte başvurularımız yaptık. Önceliğimiz iki çocuk. İkiz olabilir. Yurt dışında başvuru yaptık. Onları eğitmek istiyorum, okullara göndermek istiyorum. Hayatım onlar olsun istiyorum.''
Gökhan Çıra ile mutlu bir evliliği olduğundan bahseden Ciğerci, şunları söyledi:
"Eşim ile çok mutluyum. Hayatımın güzel bir dönemindeyim. Ben ruhumu bedenime uydurduğum günden beridir çok mutluyum ve hayatımın en güzel dönemindeyim. Eşime çok aşığım.''