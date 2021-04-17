Gökhan Çıra ile mutlu bir evliliği olduğundan bahseden Ciğerci, şunları söyledi:

"Eşim ile çok mutluyum. Hayatımın güzel bir dönemindeyim. Ben ruhumu bedenime uydurduğum günden beridir çok mutluyum ve hayatımın en güzel dönemindeyim. Eşime çok aşığım.''