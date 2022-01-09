Evlat acısıyla yandı oğlu intihar etti! Müslüman olup Şüheda Sadakat ismini alan Sinead O'Connor kimdir?

"Huzur içinde yatsın ve kimse onu örnek almasın"

55 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı mesajında, “Benin güzel oğlum Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, hayatımın ışığı, dünyevi mücadelesini bitirmeye karar verdi ve şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde yatsın ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim. Seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.