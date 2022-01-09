Evlat acısıyla yandı oğlu intihar etti! Müslüman olup Şüheda Sadakat ismini alan Sinead O'Connor kimdir?
Müslüman olduktan sonra Şüheda Sadakat ismini alan ünlü şarkıcı Sinead O’Connor evlat acısıyla yıkıldı! İntihar eden oğlunun cansız bedeni iki gün sonra bulundu.
17 yaşındaki oğlunu kaybeden ünlü şarkıcı Sinead O'Connor yıkıldı... Müslüman olmasının ardından Şüheda Sadakat ismini alan O'Connor'ın oğlu intihar etti. 1980'li yıllarda 'Nothing Compares 2U' adlı şarkısıyla kariyerinde zirveyi yaşayan 55 yaşındaki İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor’un oğlu Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor 17 yaşında yaşamını yitirdi.
2018 yılında Twitter hesabından Müslüman olduğunu ve Şüheda Sadakat adını aldığını duyuran Sinead O'Connor evlat acısıyla sarsıldı.
Ünlü şarkıcının oğlu Shane’in cansız bedeni, kayıp olduğunun bildirilmesinden iki gün sonra, Wicklow'un Bray bölgesinde bulundu.
"Huzur içinde yatsın ve kimse onu örnek almasın"
55 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyada paylaştığı mesajında, “Benin güzel oğlum Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, hayatımın ışığı, dünyevi mücadelesini bitirmeye karar verdi ve şimdi Tanrı'yla birlikte. Huzur içinde yatsın ve kimse onu örnek almasın. Bebeğim. Seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.