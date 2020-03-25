Evinizi hijyenik tutmak için bu malzemeleri kullanın!
Teknolojinin gelişmesiyle beraber temizlik malzemesi ürünleri artmış durumda. Günümüzde temizlik malzemelerinin çeşitliliği kafanızı karıştırıyorsa sizin için 5 temel malzemeyi bir araya getirdik!
Yağ ve Kir Sökücü
Mutfak temizliğinde özellikle size en çok yardımcı olacak temizlik malzemelerinden biri de yağ ve kir sökücüdür. Ocakta pişirdiğiniz yemeğin sağa sola sıçrattığı yağlardan kolay ve kısa bir sürede kurtulmanıza yardımcı olacak yağ ve kir sökücü mutfak temizliğinde işinizi kolaylaştıracak malzemelerden biridir.
Çamaşır Suyu!
Ev temizliği dediğimizde akla ilk gelen temizlik malzemelerinden biri de çamaşır suyudur. Mutfak banyo ve evinizin herhangi bir yerinde kullanabileceğiniz temizlik malzemesi olan çamaşır suyu kiri ve mikrobu kırmaya yardımcı etkili bir temizlik malzemesidir. Banyo tuvaletlerinizde, mutfakta ve evi temizlerken kullanabileceğiniz ürünlerden biridir.
Temizlik Detarjanı
Evde camları, dolapları veya kapılarınızı silmeye yardımcı olacak genel temizlik detarjanı edinerek evinizin hijyenini sağlayabilirsiniz. Özellikle kokulu temizlik detarjanı edinizseniz aynı zamanda oda parfümü etkisinide evinizde hissettirebilirsiniz.
Vileda!
Yerleri silmeye yardımcı ve işinizi kolaylaştıran temizlik malzemelerinden biri de vileda veya yer paspası olarak karşımıza çıkıyor. Yerleri silerken hem vakitten tasarruf yapabileceğiniz hem de yerdeki kir ve lekelerden kurtulmanıza yardımcı olan bir paspas veya vileda edinmeyi unutmayın!