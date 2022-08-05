Evinizde varsa hemen atın Kulak çöplerindeki büyük tehlike

Kulak kirini ucu yuvarlak bir şekilde olan kulak çöpü ile temizlemeye çalışmak kiri daha da ileriye iteceğinden, kirin kendisini doğal olarak temizlemesini engelleyecek ve burumdan sonra kulakta ağrı, boğuk işitme ve kulakta bir yumru varmış gibi hissettirecektir.