Evinizde varsa hemen atın Kulak çöplerindeki büyük tehlike
Kulağımızı temizlemek için kullandığımız kulak çöplerinin aslında faydadan çok zarar verdiği ortaya çıktı.
Hemen hemen herkesin kullandığı kulak çöpleri, kulağı temizlemekten ziyade oldukça fazla zarar veriyor. Kulağın içinde biriken kirlerin temizlemek yerine daha da ileriye itilmesine sebep olan kulak çöpleri. bu sebeple bir süre sonra işitme kaybına sebep olabiliyor.
Kulak kiri, kulakların çok kuru olmasını engellemek, kiri hapsetmek ve potansiyel bakterilerin kulak içinde yer etmesini engellemek için fayda sağlamakla birlikte bu kirleri ortadan kaldırmak için kullanılan kulak çöpleri bazı hasarların yaşanmasına neden oluyor.
Kulak kirini ucu yuvarlak bir şekilde olan kulak çöpü ile temizlemeye çalışmak kiri daha da ileriye iteceğinden, kirin kendisini doğal olarak temizlemesini engelleyecek ve burumdan sonra kulakta ağrı, boğuk işitme ve kulakta bir yumru varmış gibi hissettirecektir.
Orta kulağın potansiyel olarak yaralanmasına neden olacağından kulak zarında ağrı ve yırtılmalar görülecektir.