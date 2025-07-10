Evinizde bu ürünler varsa çöpe atın! Zara Home markası da var bakanlık toplatıyor
Ticaret Bakanlığı, çeşitli ürünlerdeki güvensizlikleri tespit edip hızla harekete geçmeye devam ediyor. Son olarak Bakanlığı güvensiz ürün bildirimleri listesine 4 yeni ürün eklendi. Markalar arasında ise Zara Home, D&P ve Mr DIY da var. Bakanlık ürünler için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı aldı. İşte o ürünler ve güvensizlik nedenleri...
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürün bildirimleri listesine her geçen gün yeni ürünler eklemeye devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı son listede, pek çok kişi için oldukça tanıdık olan markalar da yer aldı.
Bakanlık, o markalara ait bazı ürünlerin güvensizlik nedenlerini açıklarken önlem için de karar verdi. İşte detaylar...
ÇOCUK GİYİM ÜRÜNÜ DE LİSTEYE GİRDİ
Bakanlığın listesindeki ürünlerden bir tanesi Angelos Marka çocuk giyim ürünü oldu. Angelos Marka Yeşil Kapüşonlu Sweat için güvensizlik nedeni "Kordon gerekliliklerinden “kalır” sonuç almıştır" olarak açıklandı.
Taşıdığı riskler için ise "Boğulma (dışarıdan akciğerlere doğru olan hava akışının mekanik şekilde engellenmesi.), sağlık riski (diğer), yaralanmalar" ifadeleri kullanıldı.
Ürün için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı alındı.