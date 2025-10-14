Evinin penceresinden düşmüştü! Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümünün ardından ortaya çıkan görüntüler sonrası çeşitli iddialar konuşulmaya başlandı. Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu.İşte Güllü'nün Adli Tıp raporu...
26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetti.Güllü, 27 Eylül'de İstanbul Tuzla'da toprağa verildi.
Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca, Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 Eylül'de Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğünce ölü muayene ve otopsi işlemi yapılan maktulün ölümüne ilişkin istenen rapor tamamlandı.
Tut'un ölü muayenesi sırasında vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşmeyle oluşması mümkün çok sayıda travmatik emareye rastlandığı belirtilen raporda, cinsel muayenede ise akut travmatik değişim tespit edilmediği bildirildi.
Raporda, yüksekten düşmeyle oluşması mümkün beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edilen Tut'tan toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alınarak laboratuvara gönderildiği aktarıldı.