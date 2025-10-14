BIST 10.462
DOLAR 41,83
EURO 48,36
ALTIN 5.539,74

Evinin penceresinden düşmüştü! Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
|
Evinin penceresinden düşmüştü! Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetti. Güllü'nün ölümünün ardından ortaya çıkan görüntüler sonrası çeşitli iddialar konuşulmaya başlandı. Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu.İşte Güllü'nün Adli Tıp raporu...

Evinin penceresinden düşmüştü! Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu - Resim: 1

26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı 'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 6'ncı kattaki evinde pencereden düşerek hayatını kaybetti.Güllü, 27 Eylül'de İstanbul Tuzla'da toprağa verildi. 

18
Evinin penceresinden düşmüştü! Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu - Resim: 2

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca, Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 Eylül'de Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğünce ölü muayene ve otopsi işlemi yapılan maktulün ölümüne ilişkin istenen rapor tamamlandı.

28
Evinin penceresinden düşmüştü! Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu - Resim: 3

Tut'un ölü muayenesi sırasında vücudunun muhtelif yerlerinde yüksekten düşmeyle oluşması mümkün çok sayıda travmatik emareye rastlandığı belirtilen raporda, cinsel muayenede ise akut travmatik değişim tespit edilmediği bildirildi.

38
Evinin penceresinden düşmüştü! Güllü'nün kesin ölüm nedeni belli oldu - Resim: 4

Raporda, yüksekten düşmeyle oluşması mümkün beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama tespit edilen Tut'tan toksikolojik, histopatolojik ve biyolojik örnekler alınarak laboratuvara gönderildiği aktarıldı.

48