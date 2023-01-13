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Evinin önünde defalarca bıçaklandı! Tuğçe'nin katili en yakınından çıktı

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Evinin önünde defalarca bıçaklandı! Tuğçe'nin katili en yakınından çıktı

Eskişehir’de bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki genç kadının katil zanlısı sevgilisi yakalanarak gözaltına alındı.

Evinin önünde defalarca bıçaklandı! Tuğçe'nin katili en yakınından çıktı


Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak’ta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Tuğçe Can, sırtından ve karnından bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürüldü. 

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Evinin önünde defalarca bıçaklandı! Tuğçe'nin katili en yakınından çıktı

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen 22 yaşındaki Onur K., yakalanarak gözaltına alındı. 

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Evinin önünde defalarca bıçaklandı! Tuğçe'nin katili en yakınından çıktı

Başlatılan çalışmalar sonucu maktul Tuğçe Can’ın katil zanlısının, yaklaşık 1 buçuk aydır sevgilisi olan Onur K. olduğu tespit edildi. 

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Evinin önünde defalarca bıçaklandı! Tuğçe'nin katili en yakınından çıktı

Cinayet şüphesi ile aranan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Onur K., ekiplerin çalışmaları sonucu yakalandı. 

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