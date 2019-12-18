Evinin içine bakın MasterChef Güzide Mertcan 7 milyonluk villasını satıyor
MasterChef Türkiye yarışmasının 7 milyonluk villası ve zengin eşiyle olay olan yarışmacısı Güzide Mertcan, villasını satılığa çıkardı, hem de bakın kaç paraya satıyor.
TV8 ekranlarında yayımlanan favori yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin zengin hayatıyla dikkat çeken ismi Güzide Mertcan, geçtiğimiz haftalarda 7 milyon TL değerindeki eviyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. İşadamı olan zengin eşi ve eviyle gündeme oturan Güzide Mertcan, saray yavrusu evini satışa çıkardı.
Güzide Mertcan'ın bir siteye koyduğu satış reklamının Arapça yazılması dikkat çekti. Güzide'nin evi brüt 1000 metre kare net ise 650 metre kare. Alkent Gold Malikaneleri'nde bulunan evi için 8.5 milyon lira istedi.
Lüks sitede yer alan 'malikane'nin içi de hayli pahalı eşyalarla döşenmiş. Güzide Mertcan'ın oturduğu 'malikane sitesinin' aylık aidat ödemesi 3 bin 500 lira.
3 katlı olan malikanede toplam 10 oda bulunuyor. Büyükçekmece'deki malikanenin hemen yanında bir helikopter pisti de yer alıyor.