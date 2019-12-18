Evinin içine bakın MasterChef Güzide Mertcan 7 milyonluk villasını satıyor

TV8 ekranlarında yayımlanan favori yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin zengin hayatıyla dikkat çeken ismi Güzide Mertcan, geçtiğimiz haftalarda 7 milyon TL değerindeki eviyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. İşadamı olan zengin eşi ve eviyle gündeme oturan Güzide Mertcan, saray yavrusu evini satışa çıkardı.